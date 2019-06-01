Kağıtsporlu gençler namağlup finallerde

Genç Erkekler Türkiye Çeyrek Finalleri, Bartın’da oynandı. Müsabakalarda ilimizi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu voleybolcular temsil etti. Kurulduğu günden bu güne üst üste başarılı sonuçlar elde eden mavi beyazlılar, çeyrek ve yarı finallerde üst düzey performans sergiledi. Tüm maçlarını kazanan genç voleybolcular, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli takımların olduğu finallere kalmayı başardı.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kağıtsporlu genç voleybolcular, Bartın’daki çeyrek finallerde Sakarya, Karabük, Düzce ve Bartın takımlarını, hiç set vermeden 3-0’la geçti. Yalova’da oynanan yarı finallerde ise Kütahya, Manisa ve Tekirdağ ekiplerini 3-1 yenerek yarı finalleri de namağlup tamamladı ve Türkiye finallerine kaldı. Mavi beyazlılar, son 16’ya kalarak, önümüzdeki sezon Türkiye Şampiyonası’nda ilimizin iki takımla temsil edilmesini sağladı. 26 Haziran – 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan final müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün genç erkek voleybol takımını zorlu rakipler bekliyor.