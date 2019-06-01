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Adım adım kongreye

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) 15’nci olağan genel kurulu 9 Haziran Pazar günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 10.30 – 15.00 saatleri arasında gerçekleştirecek.
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Başkan ve yeniden aday olan Murat Aydın, toplam 983 delegenin oy kullanabileceği kongreye tüm spor camiasını davet etti. Amatör spor camiasının büyüklüğüne ve önemine değinen KASKF Genel Başkanı Murat Aydın; “Federasyonumuz geçtiğimiz yıllar öncesi ile şimdiki durumu arasında dağlarca fark var. Şimdiki geldiğimiz nokta asla tesadüfi değildir. Biz göreve gelmeden önce 150-160 olan üye kulüp sayımız; bugün itibariyle 314 sayısına ulaşmıştır. Bizden önce de kurumumuza hizmet etmiş olan başkan ve yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE

Açıklamasına birlik beraberlik ve bütünlük vurgusu yaparak devam eden Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanı ve başkan adayı Murat Aydın; “Bizler lisanslı sporcusundan velisine, kulüp başkanından yöneticisine, delegasyondan taban birliklerine varana kadar büyük bir aileyiz. 9 Haziran tarihinde gerçekleştireceğimiz kongremiz aynı zamanda biz spor camiasının bir düğünüdür, cemiyetidir. Kongremizin ve cemiyetimizin adeta bir şölen havasında geçmesi adına tüm kulüp başkanlarımızı, delegelerimizi, siyasi parti başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, il protokolümüzü, taban birliklerimizi, spor adamlarımızı, basın mensuplarımızı, ismini yazamadığımız bizleri sevenleri, kurumunu sevenleri ve spor camiamızı İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki kongremize davet ediyoruz” dedi.

Bugün 12:40 TSİ - Spor

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