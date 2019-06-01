Spor camiasında yas var!

Gençlik ve Spor Kocaeli İl Müdürlüğü’nden emekli Zeki Kıran vefat etti. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan da bir mesaj yayınlayarak “Kartepe spor ailesi olarak vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduğumuz değerli dostum, arkadaşım merhum Zeki Kıran'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve baş sağlığı ve sabırlar dileriz” dedi.