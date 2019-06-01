Rektör Hülagü bayramı kutladı

Kocaeli Üniversitesi’nde Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler Kardelen Salonu'nda önceki gün bayramlaşma töreni yapıldı. Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, dekanlar, müdürler, akademisyenler, daire başkanları ile çok sayıda idari personel katıldı. Törende mutlu ve huzurlu bayram dilekleri iletildi.

BAYRAMI KUTLADI

Törende akademik ve idari personelin tek tek bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı ailenizle, çocuklarınızla huzur içerisinde geçirmenizi diliyorum" dedi.