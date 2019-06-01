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Ortaokula merhaba!

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlk ve Ortaokul Rehberlik Servisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 4. Sınıf öğrencilerine yönelik “Ortaokula Merhaba Etkinliği” gerçekleştirildi.
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ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlk ve Ortaokul Rehberlik Servisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 4. Sınıf öğrencilerine yönelik “Ortaokula Merhaba Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlikte okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından öğrencilere ortaokul işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.Aynı zamanda arkadaşları ile grup oyunları oynayan öğrenciler, ortaokul hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bulma fırsatı elde etmişlerdir. 

Bugün 13:19 TSİ - Eğitim

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