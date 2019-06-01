KOÜ’den çocuklara yönelik önemli proje

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen programlamanın ilkokul düzeyi çocukların 21.yy becerilerine ve sayısal düşünme becerilerine etkilerinin araştırıldığı projenin 1. fazı Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu’nda düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Funda Dağ, proje ekibi üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu ve Dr. Öğr. Üyesi Evren Şumuer ile Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokul Müdürü Necmettin Türkmen, sınıf öğretmenleri, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile proje eğitmenleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4. sınıf öğrencileri Berkay Pekdemir, Furkan Kara, Neslihan Keskin ve Serap Damla Yüksel’in katılımları ile bir dönem boyunca gerçekleştirilen etkinlikler değerlendirildi ve öğrencilerin proje sergisi incelendi.