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Bu köyün en genci 52 yaşında

Türkiye’deki bu köyün en genci 52 yaşında.
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Türkiye’deki bu köyün en genci 52 yaşında. Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Oduncu Köyü’nde toplam 59 kişi yaşıyor. Bu köyün en küçüğü ise 52 yaşındaki muhtar Cengiz Coşkun. Ekonomik sıkıntılardan dolayı sürekli göç veren mahallede, sadece bayram günleri şehir merkezinde yaşayan çocuk ve torunlar geliyor. Böylelikle nüfus yaklaşık 500 kişiye çıkıyor. Bu köydeki 59 kişi, çocuk sesine hasret ve dört gözle bayramı bekliyor. Mahalle sakinlerinden 69 yaşındaki Mustafa İmdari de yalnızlıktan şikayetçi olduklarını, sokakta oynayan ve şarkılar söyleyen çocuklara hasret kaldıklarını aktardı.

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