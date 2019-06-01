Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mezuniyet heyecanı

Karamürsel Anadolu İmam-Hatip Lisesinden mezun olan 68 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde yapılan törene, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, i İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdinç Bozkurt, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdür Ömer Akmanşen, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın ardından öğrenci tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

"DEĞİŞİMİ KAVRAYINIZ"

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır yaptığı konuşmada, okulların sadece eğitim hayatını değil aynı zamanda hayata da hazırladığını belirterek, kendilerini geleceğe dönük hazırlamalarını istedi. Okul müdürü İbrahim Altun ise, “Gençler sizden sahip olmanızı istediğim üç şey, bir sağlığınız, iki mutluluğunuz, üç ahlaklı ve başarılı olmanızdır. Hızla değişen bu dünyada değişimi kavrayınız. Kavrayınız ki muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyınız. Sizlerden dürüst, adil iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum’ dedi. Konuşmaların ardından derslerinde başarı göstererek okul birincisi olan Leyla Sarıtaş’a, ikinci Zehra Nur Demirci’ye ve üçüncü Raziye Kavas’a protokol tarafından başarılarından dolayı ödülleri verildi.