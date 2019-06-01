Tüketim kültürünün pençesinde insan

Amerikalı Kült yazar ve sistem eleştirmeni Chuck Palahniuk’un efsane kitabı, daha sonra ise film olacak, ‘Dövüş Kulübü’nü mutlaka duymuşsunuzdur. Bence 2019’da yaşayan bir bireyin, hele ki böyle bir ekonomik krizde okuması, izlemesi gereken başyapıtlardan biri. Çünkü, günümüz liberal-kapitalist sistemde, (sözde) birey tamamen tüketime, tüketimin yeniden üretilerek, yeniden tüketimine adapte edilmiş konumda. Bugün dünya insanı veya Türk insanı, maddelerin ve markaların esiri, metaların şey(i) konumuna gelmiş. Artık insanlar, ürettikleri, öz özellikleri veya ortaya koydukları eserlerle değil, bindikleri, yedikleri ve gittikleri mekanlarla anılmaya, madde ile özdeşleştirilmeye başladı.

KÜLTÜRÜ TÜKETMEK

Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar tüketim, neredeyse tamamen ekonomik bir olgu olarak kabul ediliyordu, tüketim belli bir değer karşılığında, üreticiden temin edilen maddeydi. Sanayi Devrimi sonrası üretimin tavan yaptığı dönemde, kitleler ve sosyal gruplar, kimliklerini ürettiklerine göre belirlerken, yirmi birinci yüzyıldan itibaren dünyada kimlik tanımı, tüketilen ürünler üzerinden yapılmaya başlamıştı. Ve bu ortamda birey, sadece tüketmek üzerine kurgulanmış, sadece tüketmek için yaşayan ve tüketmediği zaman kendini mutsuz hisseden bir varlığa dönüştürüldü. İşte burada sistem, insanı önce hasta etti, daha sonra ise şifanın tüketimde olduğu kanısı yaydı.

EĞER BUNLARI YAPIYORSANIZ…

Peki bu yapıda tüketmeyen insan ne konumda? Tabiki zavallı konumunda. Hatta kültür endüstrisi sizi zavallıktan kurtarmak için sosyal yardımları bile sefeber etmiştir. Aşevleri, düşkünlere yardım dernekleri neden vardır sanıyorsunuz? İyi durumda olan mutlu insanlar, siz zavallı dışarıdakilere yardım etsin diye vardır. Bir gün kapınızı çalan yarı giyinimli genç kadınlara ters davrandıysanız, milli piyango bileti almadıysanız, seminlerlere katılmadıysanız, bir kulübe üye değilseniz, hayatınızda hiç alışveriş merkezine yolunuz düşmediyse, son teknoloji ile çekilmiş filmleri izlemiyorsanız, bugüne kadar hiç ödül kazanmadıysanız, yoga yapmıyorsanız, yaşam koçuna gitmiyorsanız, diyetisyen kullanmıyorsanız ve spor salonları uğrak yeriniz değilse, maalesef bu hayatta başarılı değilsiniz demektir…

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI…

Ve bu sistemi bize enjekte eden ve devamlılığını sağlayan en önemli araçlardan biri geçmişin televizyonu, şimdinin ise sosyal medyası. Sosyal medyada özellikle fotoğraf paylaşılan mecrada yayınlan aşırı reklam ve tüketime özendirme arsuzu, (sözde) bireyleri mutlu olmak için tüketime yönlendiriyor, üstelik bunları yaparken de alanında (sözde) ünlü veya hegemonya tarafından var edilmiş ünlüleri kullanıyor. İşte burada devreye bilinç giriyor, okuyan, düşünen, sorgulayan ve araştıran birey, gerçek ihtiyacının ne olduğunu kavrarsa, sistemden bir nebze de olsa kurtulabiliyor. Barış Yahya ÇİNÇİN