Av. Serpil Özok’un annesi Mualla Hakyemezoğlu (90) vefat etti. Av. Umutcan Özok, Av. Ozan Caner ve Av. Hande Agan Özok’un anneanneleri olan merhumenin cenazesi yarın (2 Haziran 2019Pazar) öğle namazını müteakip Yahya Kaptan Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Mualla Hakyemezoğlu vefat etti
Mualla Hakyemezoğlu, vefat etti.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
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