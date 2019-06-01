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Mualla Hakyemezoğlu vefat etti

Mualla Hakyemezoğlu, vefat etti.
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Av. Serpil Özok’un annesi Mualla Hakyemezoğlu (90) vefat etti. Av. Umutcan Özok, Av. Ozan Caner ve Av. Hande Agan Özok’un anneanneleri olan merhumenin cenazesi yarın (2 Haziran 2019Pazar) öğle namazını müteakip Yahya Kaptan Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 15:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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