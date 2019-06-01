Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Kıraathanesini gezdi, yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmete geçecek olan; Esentepe ve Güney Mahallesi’ndeki gençlik merkezleri ve Yeniyalı Mahallesi’ndeki kütüphanede de incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde kitap okuyabileceği, dersini çalışabileceğini, ödevinizi yapabileceği mekanlar oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bugün 13:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:57 TSİ
Söğüt: Kitaptan uzak toplumlar gelişemez
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'i gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphaneler ile donatacaklarını söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz