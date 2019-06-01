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Söğüt: Kitaptan uzak toplumlar gelişemez

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'i gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphaneler ile donatacaklarını söyledi.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,  Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Kıraathanesini gezdi, yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmete geçecek olan; Esentepe ve Güney Mahallesi’ndeki gençlik merkezleri ve Yeniyalı Mahallesi’ndeki kütüphanede de incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde kitap okuyabileceği, dersini çalışabileceğini, ödevinizi yapabileceği mekanlar oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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