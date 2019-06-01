Hatipköylü kadınlar İstanbul’u gezdi

İzmit'e bağlı Hatipköy Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen, Gazeteci-Yazar Habibe Demiroğlu Aksoy, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla mahalle halkının gönlünde yer edindi. Muhtar Aksoy, bir resmi kurumdan temin ettiği otobüs ile mahallede ki kadınlara yönelik İstanbul gezisi düzenledi. Gezi hakkında konuşan Muhtar Habibe Demiroğlu Aksoy, bundan sonra da bu ve buna benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Tarihi ve turistlik yerleri gezen kadınlar, sabahın erken saatlerinden sahura kadar İstanbul'u gezdiler, çok mutlu olduklarını dile getirerek Muhtar Habibe Demiroğlu Aksoy'a teşekkür ettiklerini söylediler.