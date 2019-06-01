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Dereceye giren öğrenciler ödülerini aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 'Ramazan ve İnfak' konulu makale ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Körfez Müftülüğü tarafından düzenlenen törenle ödüllendirdi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 'Ramazan ve İnfak' konulu makale ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Körfez Müftülüğü tarafından düzenlenen törenle ödüllendirdi. Yarışmaya giren öğrencilerin Körfez Müftülüğü tamamına, çeşitli hediyeler veren Körfez Müftüsü Sabri Bağcı; yarışmayı değerlendirmek üzere kendi alanında uzman 5 kişilik bir ekip oluşturduklarını, yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilerin belirlendiğini söyledi. Resim yarışmasına 21, makale yarışmasına ise 10 olmak üzere toplam 31 öğrencinin yarışmaya girdiğini belirten Sabri Bağcı, güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi. Yarışmaya Körfez İmam Hatip Okulu öğrencilerinin başarı gösterdiği görüldü.

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