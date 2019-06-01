Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:01 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 14:03 TSİ

Orhan Kemal’in müzesini gezdiler

ODTÜ KYÖV Okulları 7. ve 9.sınıf öğrencileri edebiyat dünyasının ustalarından Orhan Kemal’i daha yakından tanımak ve Orhan Kemal’in şahsi ve edebi dünyasını keşfetmek adına İstanbul Cihangir’deki, oğlu Işık Öğütçü tarafından kurulan “ORHAN KEMAL MÜZESİ”ni ziyaret ettiler.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

ODTÜ KYÖV Okulları 7. ve 9.sınıf öğrencileri edebiyat dünyasının ustalarından Orhan Kemal’i daha yakından tanımak ve Orhan Kemal’in şahsi ve edebi dünyasını keşfetmek adına İstanbul Cihangir’deki, oğlu Işık Öğütçü tarafından kurulan “ORHAN KEMAL MÜZESİ”ni ziyaret ettiler. Orhan Kemal’in kişisel eşyalarını ve kitaplarını inceleyen öğrenciler, Işık Öğütçü’den Orhan Kemal ve ailesinin hikayesini dinlediler ve sorularına yanıt buldular.

ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENDİ 

Müze turu ve kısa söyleşinin ardından Orhan Kemal kitaplarını oğlu Işık Öğütçü’ye imzalatma şansı yakalayan öğrenciler edebi değerlerimizin kıymetini bir kez daha anlayarak ve bu konuda bilinçlenerek müzeden ayrıldılar. Öğrenciler daha sonra HisArt Müzesini gezerek Osmanlı döneminden 1. Dünya Savaşı’na, Sarıkamış Harekatı’ndan, 2.Dünya Savaşı’nda kullanılan uçaklara kadar birçok eseri inceleme fırsatı buldular.

Bugün 14:01 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor mask
Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor
“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü mask
“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü
Güllü Konak açılıyor mask
Güllü Konak açılıyor
Köy Müzesi'nde köy havası mask
Köy Müzesi'nde köy havası
Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık hizmet mask
Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık hizmet
Bu fikirler PAYLAŞMAYA DEĞER! mask
Bu fikirler PAYLAŞMAYA DEĞER!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"

GALERİ

Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL