Orhan Kemal’in müzesini gezdiler

ODTÜ KYÖV Okulları 7. ve 9.sınıf öğrencileri edebiyat dünyasının ustalarından Orhan Kemal’i daha yakından tanımak ve Orhan Kemal’in şahsi ve edebi dünyasını keşfetmek adına İstanbul Cihangir’deki, oğlu Işık Öğütçü tarafından kurulan “ORHAN KEMAL MÜZESİ”ni ziyaret ettiler. Orhan Kemal’in kişisel eşyalarını ve kitaplarını inceleyen öğrenciler, Işık Öğütçü’den Orhan Kemal ve ailesinin hikayesini dinlediler ve sorularına yanıt buldular.

ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENDİ

Müze turu ve kısa söyleşinin ardından Orhan Kemal kitaplarını oğlu Işık Öğütçü’ye imzalatma şansı yakalayan öğrenciler edebi değerlerimizin kıymetini bir kez daha anlayarak ve bu konuda bilinçlenerek müzeden ayrıldılar. Öğrenciler daha sonra HisArt Müzesini gezerek Osmanlı döneminden 1. Dünya Savaşı’na, Sarıkamış Harekatı’ndan, 2.Dünya Savaşı’nda kullanılan uçaklara kadar birçok eseri inceleme fırsatı buldular.