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Çenesuyu ailesi iftarda buluştu

Çenesuyu A.Ş.’nin çalışanları, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katıldığı iftar programında bir araya geldi
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Derince’nin dünyaya açılan en önemli markaları arasında yer alan Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu A.Ş. çalışanları, iftar programında bir araya geldi. Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Çenesuyu Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

İftar programında çalışanlarla tek tek sohbet ederek, hayırlı Ramazanlar temennisinde bulunan Başkan Aygün,”Çenesuyu bugün ülkemizin önemli markaları arasında yer alıyorsa bunun en büyük nedeni siz kıymetli çalışanlarımızsınız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışarak Çenesuyu’nun değerini arttırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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