Aydın’dan bayramda beslenme uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Fatma Aydın, Ramazan ayı sonrası oruç tutan vatandaşları, bayram süresince aşırı yemekten ziyade, az ve sık yemek yemesi gerektiğini ifade etti. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar olmak üzere oruç tutan vatandaşların 2 öğün tükettiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Fatma Aydın; “Vatandaşımız, Ramazan ayı boyunca 2 öğün şeklinde beslendiler. Oruç tutan vatandaşların Bayram süresince aşırı yemekten uzak durmaları gerekiyor. Bayram sürecinde az ve sık yemek yemek sağlık açısından önemli" dedi.

"ŞEKERDEN UZAK DURUN"

Bayramda şeker tüketiminin arttığına dikkat çeken Dr. Aydın, “Biliyoruz ki bayramların vazgeçilmez ikramı tatlılar. Başta şeker hastaları, tansiyon ve kalp hastaları, obezite hastaları olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı aşırı tatlı tüketimine karşı uyarıyoruz. Tatlı seçiminde evde yapılmış az şekerli ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ve gün içinde bol miktarda sıvı tüketimi faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı. Kronik hastalara ilaçlarını ihmal etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Dr. Aydın, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.