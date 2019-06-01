Ford Trucks F-MAX’ten önemli başarı

Ford Trucks’ın ödüllü çekicisi F-MAX, Avrupa pistlerinde sahne alacak. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) ödülüne layık görülen F-MAX, talep gördüğü Batı Avrupa pazarı için açılıma ilk olarak Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası (European Truck Racing Championship - ETRC) pistlerinde başlıyor.

RESMİ KAMYON OLDU

Ford Trucks bu yıl dünyanın en prestijli ağır ticari organizasyonlarından ETRC’yi destekliyor. Ford Trucks ile Avrupa Kamyon Yarışları Derneği (European Truck Racing Association – ETRA) arasındaki yeni iş birliği kapsamında inovatif ve gelişmiş mühendislik ürünü Ford Trucks F-MAX, son derece rekabetçi olmasıyla tanınan FIA ETRC yarışlarında ‘Resmi Kamyon – Official Truck’ oldu. ETRC’nin ilk ayağı olan İtalya Misano’da yarışı başlatan F-MAX, şampiyonanın 2019 sezonunda her FIA ETRC yarışını başlatan resmi kamyon olarak yer alacak ve padok alanlarının önemli bir parçası olacak.

400.000'Ü AŞKIN İZLEYİCİ

F-MAX, 2019 sezonunda Avrupa’daki tüm FIA ETRC yarışlarında iki araç ile hazır bulunacak. F-MAX’lerden biri, toplamda 400.000'ü aşkın izleyicinin takip edeceği 32 yarışın her birinden önce bir demo sunacak, diğeri ise Fan Village'de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. FIA ETRC etkinliklerinin merkezi buluşma noktası olan FIA ETRC Fan Village’de yarışlar arasında sergilenecek model, padoktaki ‘eğitici eğlence’ bölümünde, FIA ETRC, yerel organizatörler ve FIA ETRC ortakları tarafından sağlanan eğitici ve eğlendirici ürünlerin arasında yer alacak.