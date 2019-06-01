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Hyundai, KONA Electric’i geliştirmeye devam ediyor

Hyundai’nin B segmentinde yer alan iddialı modeli KONA, geliştirilmeye devam ediyor. Aracın özellikle Avrupa’da talep gördüğü öğrenildi.
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Hyundai’nin B segmentinde yer alan iddialı modeli KONA, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin haricinde tamamen elektrikli bir versiyonuyla da satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa sunulan KONA EV, özellikle Avrupa’da talep görüyor. Yüksek talepleri ve kullanıcılardan gelen özel istekleri değerlendiren Hyundai, bu doğrultuda 2020 yılı için KONA EV modeline bir takım yenilikleri de ekledi.

HIZLI ŞARJ İMKANI

KONA Electric, güçlü elektrikli aktarma organları, rakiplerinden daha uzun menzili ve şık SUV görünümü sayesinde beklentileri karşılıyor. Hyundai, yenilediği KONA EV’de 11 kW'lık üç fazlı AC kabloyu kullanarak daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca, bir başka özellik olan Blue Link de KONA’nın bir diğer yeni özelliği. Hyundai'nin belirli pazarlarda sunduğu bu servis, sürücülerin Blue Link telefon uygulamasını kullanarak araca binmeden motoru çalıştırmalarına olanak sağlıyor.

Bugün 14:22 TSİ - Ekonomi

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