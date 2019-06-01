Zeytinoğlu: Makine ve teçhizat alımlarında daralma var

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk çeyrek yaşanan 2.6’lık daralmayı beklediklerini kaydeden Zeytinoğlu, “İlk çeyrekte ekonomimiz yüzde 2.6 daraldı. Bu gerileme beklentilerimiz doğrultusunda geldi. Sanayi üretiminde geçtiğimiz ağustostan bu yana gerileme var. Ancak bu yılın başından itibaren aylık toparlanma olduğunu görüyoruz. Tahminimizce rakamlar önümüzdeki dönemde daha iyi gelecek” dedi.

“ARTIŞ, GERİLEMENİN ALTINDA”

“Mal ve hizmet ihracatı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.5 arttı. Aynı dönem ithalat ise yüzde 28.8. azaldı.” diyen Zeytinoğlu, “İhracatın artışı olumlu ancak artış oranı ithalatın gerileme oranının çok altında kalıyor. Değerli döviz kurunun ihracatı uzun vadede desteklediğini biliyoruz. Ancak bazen yeterli olamayabiliyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz açısından ihracat artışlarımızın ivmelenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLİ OLMALIYIZ”

Zeytinoğlu, yatırımların ertelenmesinin, işssizlik oranlarına yansıma ihtimalinin olduğunu belirterek, “İhracatta aylık bazda 15-16 milyar doları aşan rakamlar görmeyi temenni ediyoruz. İthalatın gerilemesi cari açığımız açısından olumlu ancak detaylarına baktığımızda, gerilemenin büyük kısmını oluşturan yatırım malları ithalatındaki azalışta gelecek dönemler için tedbirli olmamız gerekiyor. Zira ileriye yönelik yatırımların ertelenmesinin yansımalarını işsizlik oranlarında da görebiliriz diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.