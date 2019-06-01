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Büyükelçi Gaiani, Pirellı’nin İzmit fabrikasını gezdi

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye’de 60 yılı bulan üretim geçmişi ile faaliyetlerine devam eden lastik devi Pirelli’nin İzmit’teki motor sporları fabrikasını ziyaret etti.
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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretiminin gerçekleştirildiği Pirelli’nin İzmit’te bulunan motor sporları fabrikasına ziyarette bulundu. Büyükelçi Massimo Gaiani’yi Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Motor Sporları Endüstri ve Ar-Ge Direktörü Mauro Soatto ağırladı. Ziyaret kapsamında; Büyükelçi Massimo Gaiani, Pirelli’nin Türkiye’deki faaliyetleri ve motor sporlarındaki köklü deneyimleri hakkında bilgi alırken, ayrıca yarış lastiklerinin üretim süreçlerini de yakından inceledi.

“PİRELLİ ÖNCÜ OLDU”

Ziyarette konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, “İki ülkenin uzun yıllara dayanan bir geçmişe ve ticari ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Büyükelçi Gaiani, "Pirelli, Türkiye'de lastik sektöründe önemli bir konuma sahip olarak bugüne kadar Türkiye'de ilk yerli lastiğin üretilmesi dahil birçok konuda öncü görevler üstlendi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında Pirelli Türkiye ailesine bugüne kadar gösterdikleri çabalar için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bugün 14:24 TSİ - Ekonomi

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