KOTEV’e kayıtlar başladı

Kocaeli Ticaret Odası’nın iş ve sosyal hayata yönelik eğitimlerden ücretsiz faydalanma imkanı sunan hizmeti Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) Haziran ayı eğitim takvimi açıklandı. Buna göre yaz döneminde de birbirinden özel eğitim başlıkları sunan KOTEV’in Haziran ayı eğitimlerine kayıtlar da başladı. Eğitimlere katılmak isteyenler KOTO’nun resmi web sitesi http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını kullanarak, kayıt yapabilecek.
KOTEV Haziran ayı eğitim takvimi şöyle;
Toplum Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
17-18 Haziran 2019 (17.00-20.00)
İş Hayatında Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi
21 Haziran 2019 Cuma (17.00-21.00)
Telefonla İletişim Eğitimi
25 Haziran 2019 Salı (18:00- 21.00)
Zor İnsanlarla Mücadele ve Çatışma Yönetimi
26- 27 Haziran 2019 (17:00-20.00)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz