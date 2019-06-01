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Atçılık okulu 25 yeni mezun verdi

2002 yılında kurulan ilk atçılık okulu Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda 25 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.
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2002 yılında kurulan ve ilk atçılık okulu olan  Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı döneminde 25 mezun verdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Okul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Erdener Balıkçı, Veteriner Hekim Öğretim Üyesi Sencer Karagül, Öğretim Üyesi Zülfikar Altınkanat, Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Mehmet Ali Gülcü, Öğretim Üyesi Ümit Yücel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“YOLUNUZ AYDINLIK OLSUN”

Mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Erdener Balıkçı, “Bu okulun okul olmasının en büyük nedeni öğrencilerdir. Bugün hayat yolunun başına ilk adımlarını atacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Siz veliler çocuklarınızı bize büyük bir umutla emanet ettiniz. Biz de aynı umutla sizlere geri veriyoruz. Tüm öğrencilerimizin yolu aydınlık olsun” dedi.  Konuşmanın ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini  atmanın mutluluğunu yaşadı. Selin BECER

Bugün 14:33 TSİ - Eğitim

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