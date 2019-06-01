İSU’da geleneksel bayramlaşma

İSU Genel Müdürlüğü geleneksel Ramazan bayramlaşmasını, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla ile kurum bahçesinde gerçekleştirdi. Geleneksel bayramlaşma programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra Genel Müdürlük ile İzmit ve Derince Şube Müdürlüğünde çalışan personeller katıldı.



"BİZE TATİL YOK"

Bayramlaşma töreninde konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Ramazan bu yıl hafta içine denk geldi ve bundan dolayı da tatil uzadı. İSU Genel Müdürlüğü ya da Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri açısında bakıldığı zaman bize tatil diye bir şey yok. Çünkü, biz insanlarımızın kesintisiz içmesuyu ihtiyacını karşılayan ve atıksu hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayan bir kuruluşuz. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum” dedi. Sağlık’tan sonra söz alan Büüykşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, tüm İSU çalışanlarının Ramazan bayramını kutladığını aktardı.