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TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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Yorumlar

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Kibarcik - hayırlı olsun ıbrasız cengız alıdurustu ısrarla ıstıyordu sakın ola kı tavız yok adılane ol hkemlere ne edersın bılınmez yasayalım gorelım hukum sonra veselam

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 15:22

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