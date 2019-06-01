Engelli raporu krizinde çözüm görüşmeleri başladı

Şubat ayında resmi gazetede yayınlanan ‘Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Raporu’ yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından var olan eksiklerin olduğunu belirten Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, “Yönetmelikle birlikte başvuruları yapılan ancak sonlandırılmayan raporların yeniden ÇÖZGER formatında e-rapor olarak düzenlenmesi, Kocaeli'de sadece Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklar için raporların düzenleniyor olması ve psikologların yapmış olduğu wisc-r testleri için psikolog sayısının yeterli olamaması nedeniyle rapor alma süreçlerinin 1 seneye kadar uzadığı tespit edilmiştir. Dün itibariyle rapor tarihi biten ve rapor bekleyen 451 çocuğumuzun şikayet başvuruları elimize ulaşmıştır” dedi.

451 ÇOCUĞUN RAPORU BİTTİ

“Dün itibariyle rapor tarihi biten ve rapor bekleyen 451 çocuğumuzun şikayet başvuruları elimize ulaşmıştır” diyen Doğan, sıkıntıların çözümü için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çözüm yollarının bulunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, şu açıklamaları yaptı: “Sorunun yaygınlığı ve diğer illerdeki durumu hakkında Türkiye Engelli Meclisinin 52 ilinde örgütlü olan İl Engelli Meclislerinden bilgiler aldık ve Türkiye Engelliler Konfederasyonumuza süreçler ve çözüm yolları hakkında bilgi verdik. Kocaeli ili yerelinde yaşanan sıkıntıların ve mağduriyetlerin azaltılması için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde komisyon kuruldu. 451 kişilik liste rapor bitiş süresi önceliğiyle İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan komisyona ilettik.”

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Rapor alma sürecinde yaşanan sıkıntıların çözümü adına yaptığı görüşmeler için teşekkür eden Doğan, “Bu süreçler içinde yapıcı ve çözüm odaklı desteklerinden dolayı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mürsel Durmaz’a ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu başkanı Dr. Ali Yiğit’e teşekkür ederiz. Engelli raporu alma süreçlerinde ailelerimizin yaşadığı sorunları iletmek üzere TBMM Down Sendromlu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti, bireylerin ve ailelerin sorunlarının çözümü için kurulan araştırma komisyonu Başkan yardımcısı Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Ankara'da TBMM'de görüşme gerçekleştirdik. Araştırma komisyonuna milletvekilimizin davetiyle katıldık. Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu'na ÇÖZGER ile ilgili yaşanan sorunları komisyon gündemine getirmiş olması ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu. Ekin EKEN