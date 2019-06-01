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Büyükakın bu kalabalığın arasında ne bekliyor?

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, LGS'ye (Liseye Geçiş Sınavı) giren kızını okulun bahçesinde bekledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, LGS'ye (Liseye Geçiş Sınavı) giren kızını okulun bahçesinde bekledi. Yahyakaptan Anadolu Lisesi'nde sınava giren kızı Cemre Dilşat'ı vatandaşlarla beraber okul bahçesinde bekleyen Büyükakın ve eşi Figen Hanım saatlerce kızları için okul bahçesinde dua etti. Çevrelerinde de kendileri gibi heyecanlı olan velilerin bir çoğu, hemen yanı başlarında duran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşini fark edemedi. Büyükakın çiftini fark eden bir vatandaşta işte bu fotoğrafı çekti.

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Yorumlar

(1)
01

serkan izmit - Yakışan budur. Bu şehri yöneten insanlardan beklenen insan olmaları herkes gibi yaşamaları marketine pazarına kendi gitmesi

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 16:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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