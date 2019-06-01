Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, LGS'ye (Liseye Geçiş Sınavı) giren kızını okulun bahçesinde bekledi. Yahyakaptan Anadolu Lisesi'nde sınava giren kızı Cemre Dilşat'ı vatandaşlarla beraber okul bahçesinde bekleyen Büyükakın ve eşi Figen Hanım saatlerce kızları için okul bahçesinde dua etti. Çevrelerinde de kendileri gibi heyecanlı olan velilerin bir çoğu, hemen yanı başlarında duran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşini fark edemedi. Büyükakın çiftini fark eden bir vatandaşta işte bu fotoğrafı çekti.
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Büyükakın bu kalabalığın arasında ne bekliyor?
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, LGS'ye (Liseye Geçiş Sınavı) giren kızını okulun bahçesinde bekledi.
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Yorumlar
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serkan izmit - Yakışan budur. Bu şehri yöneten insanlardan beklenen insan olmaları herkes gibi yaşamaları marketine pazarına kendi gitmesi
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