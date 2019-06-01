Ayhan Varol’dan “Kartepe Çiçekçilik” açıklaması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önceki gün yaptığı basın açıklamasında İzmit Belediyesi’ne yılda, 1.5 Milyonluk çiçek alındığını söylemesi üzerine gözler Kartepe Çiçekçilik Firmasına çevrilmişti. Kartepe Acısu Cengiz Topel Havaalanı karşısında bulunan işletmenin sahibi Hakan Kaya ile arkadaş oldukları için imalı iddiaların odağında olan İzmit Belediyesi Park Bahçeler eski Müdürü Ayhan Varol sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendini savundu.

"Gördüğüm Lüzum Üzerine Küçük Bir Bilgilendirme"

Bugün bir haberde yazıldığı gibi, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaptığım dönemde o firmadan herhangi bir çiçek alımı gerçekleştirmedik. Yanlış yazılmış. Sadece ot biçme işini yaptık. Kartepe Çiçekçilik firması, adındaki gibi Kartepe firması değil İzmit firması. Ofisi İzmit’te. Acısu’daki sadece fidanlık. Ben uzun yıllar bu işlerle uğraşıyorum. Bu kentin çocuğuyum. Benim geniş bir çevrem, çok sayıda arkadaşım var. Ama arkadaşlığım ile işlerimi karıştırmam. Aldığımız teklifler belediyede duruyor. Karşılaştırılabilir. Biz kimseye fahiş bir fiyatla iş yaptırmadık. En ekonomik fiyatı kim verdiyse onunla çalıştık. Sayın başkanımız bununla ilgili benden savunma almadı. Şayet istenirse her zaman hesap vermeye de hazırım. Sadece belediyeye değil arzu eden herkese detaylı açıklama yapabilirim” paylaşımında bulundu.