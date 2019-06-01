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Fiyatlara 1 TL bayram zammı

Ramazan Bayramı yaklaşırken Doğu Kışla Pazar alanında kurulan ve bayrama kadar 3 gün sürecek pazarın ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan bayram, tezgahlardaki rakamları yükseltti.
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Doğu Kışla Pazar alanında kurulan bayram pazarının ilk gününe vatandaşların ilgisi yoğun gerçekleşti. Bayrama kadar vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri pazar 3 gün açık kalacak. Ramazan Bayramı’nda izinli olan vatandaşlar evlerinde misafirlerini ağırlamak ve günlük gıda ihtiyaçlarını gidermek adına Doğu Kışla Pazar alanına akın etti. Pazar esnafı işlerinin iyi olduğunu ancak mal az olması satışın yoğun olması dolayısıyla tüm fiyatlarda 1 TL artış olduğunu söyledi.

MAL AZ SATIŞ ÇOK

Pazar esnaflarından Murat Akgün, “İşlerimiz bayram dolayısıyla çok güzel. Ama mal az geldiği için ve satışlar da çok olduğu için tüm fiyatlarda bir lira artış oldu. Oldukça yoğun bir pazar geçiriyoruz. Uzun zamandır bu kadar iyi satış bugün başladı. Daha öğlen vaktine gelmeden tezgahlarımız yarılandı. Hem ramazan hem bayram bereketi ikisi bir arada oldu. Biz bayramımızı erken yaşadık. Satışlar çok iyi çifte bayram ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAYRAM ŞEKERİ 10 TL’DEN BAŞLIYOR

Üç gün boyunca açık olacak pazarda, bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı. Bayram şekerinin fiyatı on liradan başlayarak satışa sunuluyor. Pazarda bayram şekeri satan esnaf Recep Eçin, “Bayrama az kaldığı için yavaş yavaş alışverişler açıldı. İnsanlar şimdiden bayram şekerlerini alıyor. İşlerimiz çok iyi” dedi. Ekin EKEN

Pazarda bayram fiyatları şu şekilde:

Domates 2 TL, Salatalık 3 TL, Kıvırcık 2 TL, Erik 5 TL, Maydanoz 1 TL, Bezelye 3 TL, Sivri biber 4 TL, Patlıcan 5 buçuk TL, Kavun 4-7 TL, Karpuz (kilo)3 buçuk TL, Kiraz 8 TL, Dereotu 1 TL, Limon 3 TL, Mantar 10 TL, Yenidünya 3-6 TL, Muz 8 TL, Soğan 2 buçuk TL, Taze fasulye 2 buçuk TL, Yumurta(koli) 10 TL, Kabak 1-2 buçuk TL, Nane 1 buçuk TL, Yeşil soğan 2 buçuk TL, Zeytin 6-26 TL, Mısır(tane) 1 buçuk TL, Çeri domates 2 TL, Kayısı 5 TL, Çilek 8 TL, Şeftali 5 TL.

Bugün 15:43 TSİ - Ekonomi

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