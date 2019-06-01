Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:16 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:17 TSİ

Kocaeli’de kaçak sigara ve tütün operasyonu 4 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 757 paket gümrük kaçağı sigara, tütün, kaçak nargile tütünü, elektronik sigara ve malzemeleri ile dolu makaronlar ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ve 1 tondan fazla tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik olarak elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. İzmit'te 2 iş yeri, 2 depo ve Gölcük'te 5 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese yapılan baskınlarda, 757 paket kaçak sigara, bin 300 kilogram kaçak nargile tütünü, 73 şişe elektronik sigara likiti, 26 adet elektronik sigara, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 375 kilogram kıyılmış tütün ve 18 adet elektronik sigara ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 16:16 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi mask
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi
Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu mask
Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava mask
Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava
Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de mask
Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de
Bunu yapan tazminatsız kovulabilir! mask
Bunu yapan tazminatsız kovulabilir!
Röportajda "kafa keseceğim" diyen şüpheli sınır dışı edilecek mask
Röportajda "kafa keseceğim" diyen şüpheli sınır dışı edilecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"

GALERİ

Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL