Kocaeli'de 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ve 1 tondan fazla tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik olarak elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. İzmit'te 2 iş yeri, 2 depo ve Gölcük'te 5 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese yapılan baskınlarda, 757 paket kaçak sigara, bin 300 kilogram kaçak nargile tütünü, 73 şişe elektronik sigara likiti, 26 adet elektronik sigara, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 375 kilogram kıyılmış tütün ve 18 adet elektronik sigara ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Nuri AKÇAHARMAN
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Kocaeli’de kaçak sigara ve tütün operasyonu 4 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 757 paket gümrük kaçağı sigara, tütün, kaçak nargile tütünü, elektronik sigara ve malzemeleri ile dolu makaronlar ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz