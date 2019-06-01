Kocaeli’de kaçak sigara ve tütün operasyonu 4 gözaltı

Kocaeli'de 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ve 1 tondan fazla tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik olarak elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. İzmit'te 2 iş yeri, 2 depo ve Gölcük'te 5 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese yapılan baskınlarda, 757 paket kaçak sigara, bin 300 kilogram kaçak nargile tütünü, 73 şişe elektronik sigara likiti, 26 adet elektronik sigara, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 375 kilogram kıyılmış tütün ve 18 adet elektronik sigara ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Nuri AKÇAHARMAN