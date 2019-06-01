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Etek giyen avukattan yeni açıklama

Avukat İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada meslektaşı Tuğçe Çetin'in etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu'yu protesto etmek için etek giymişti. Bir televizyon kanalında Karslı'nın etek giyerek adliyeye gittiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Karslı  da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada yaşanan olay duruşma tutanağına da yansımıştı. Buna göre mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, mini etek giyen avukatın kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek konuyu taraf avukatlarına sormuş, salondaki diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine hakim Yoylu mahkemenin Yazı İşleri Müdürü'nü huzura çağırarak eteğin kısa olduğu ve yanlış anlamaya vesile olmaması için fotoğrafının çekilip baroya iletilmesini istemişti.

PROTESTO EDİLDİ

Avukatın reddetmesi üzerine duruşmaya devam edilmişti. Olayın ardından mahkeme salonu önünde buluşan çok sayıda avukat Yoylu'yu protesto ederken, protestolar sonrası duruşmayı yapamayan hakim salonu terk etmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakim Mehmet Yoylu ile avukat Tuğçe Çetin arasında yaşanan 'etek boyu' tartışmasının ardından hakim Yoylu görevden uzaklaştırılmıştı. Avukatın etek boyuna müdahale edilmesi hukukçuları ayağa kaldırırken, Adalet Bakanlığı ve HSK görevden uzaklaştırmıştı.

KOCAELİ'DE İLGİNÇ PROTESTO

Kocaeli’de de CHP’li avukat İbrahim Karslı durumu protesto etmek için etek giyerek sosyal medya hesabında paylaşmıştı. CHP’nin geçmiş dönem Darıca Belediye Meclis Üyesi de olan Avukat İbrahim Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri kadını aşağılayanları Protesto ediyorum. Etekle değil etikle" notunu eklemişti.

ADLİYEYE ETEKLE GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu protestonun ardından bir televizyon kanalında Karslı'nın etek giyerek adliyeye gittiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Karslı  da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karslı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur:

Yaptığım protesto ile ilgili Beyaz TV de tarafımın etekle adliyeye gittiğime dair gerçeğe aykırı ifadeler mevcuttur.

Ben paylaşımımı kinayeli bir şekilde evimin bahçesinde cübbe giyinmeden yaptım. Tiyatral olarak adliyeden evine dönen bir Kadın avukatın hislerini anlatmaya çalıştım. Zaten adliyeden bir fotoğraf vb paylaşımım yoktur. Yaptığım açıklama dikkatle incelenirse durum açıkça anlaşılmaktadır. Yaptığım ince bir gönderme ile tüm kadınların toplum ve meslek hayatında uğradığı tacizi eleştirmektir.

Mesleğim ve değerleri konusunda oldukça hassas bir hukukçuyum. Adliyedeki kılık kıyafet mevzuatına da oldukça malik bir avukatım. Hangi protestoyu ne şekilde yapacağımı da biliyorum.

Toplumdaki ön yargılarının cinsiyetçi kodlarla aktarıldığı ülkemizde;

Tarafıma edilen hakaret ve eleştiri boyutunu aşan ifadeler göstermektedir ki bir erkeğin Adliyede etekle gezmesi henüz demokratik eleştiri kültürünün yeterli olgunluğa ulaşmadığı ülkemizde mümkün değildir.

Yaptığım haklı protestoya argüman geliştiremeyen bir kısım medya kuruluşlarının araştırmadan yoksun ibarelerine değer vermemenizi saygı ile rica ederim."

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Yorumlar

(1)
01

Oktay - Basortulu avukatlar mahkemelerden kovulurke niye hic demokratliginiz tutmadi sorarim.Sizin demokratliginiza tuküreyim

Yanıtla . 3Beğen 01 Haziran 17:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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