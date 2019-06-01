Çetin: Hataydı ama işte çıkartacaktım

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetin, kızını torpille işe aldırdığı iddialarına yanıt verdi. Kızını işe tecrübe kazansın diye aldırdığını söyleyen Çetin, “Evet bizim yaptığımız etik değildi. Kızımı belediyeye sokmam bir hata ama kimseye zararımız dokunmadı. Kızımı zaten geçici olarak işe sokmuştum. Biraz iş tecrübesi kazansın istedik. Zaten çıkarılmasaydı da işten kendim çıkartacaktım” diye konuştu.



"AĞIR GÖREVDE ÇALIŞTI"

Kızının hasta Yaşlı Hizmetleri ve Hasta Bakım gibi ağır bir bölümde çalıştığını aktaran Çetin, “Kızım, Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Birimi’nde çok ağır bir görevde çalıştı. Maaşı, yemek ve servis gibi haklar içinde olan 2 bin 600 lira gibi bir maaş alıyordu. Ben de İzmit Belediyesi’nde en ağır, en zor görevlerden birini yaptım. Yeri geldi 24 saat çalıştım. Muhtarların her işine koşturdum. Belediyeden huzur hakları dahil ayda 2 bin 500 lira para aldım. Bunun bir kuruş fazlasını almadım. Sigortamı bile kendi cebimden verdim. Ben, belediyeye para kazanmaya girmedim. Kendi cebimden para harcadım” ifadelerini kullandı.