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Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım

Kızını torpille işe aldırdığına dair yöneltilen iddilara cevap veren AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmeti Çetin, “Evet yaptığım hataydı, tecrübe kazansın diye işe aldırmıştım, zaten işten çıkartacaktım” dedi.
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AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetin, kızını torpille işe aldırdığı iddialarına yanıt verdi. Kızını işe tecrübe kazansın diye aldırdığını söyleyen Çetin, “Evet bizim yaptığımız etik değildi. Kızımı belediyeye sokmam bir hata ama kimseye zararımız dokunmadı. Kızımı zaten geçici olarak işe sokmuştum. Biraz iş tecrübesi kazansın istedik.  Zaten çıkarılmasaydı da işten kendim çıkartacaktım” diye konuştu. 

"AĞIR GÖREVDE ÇALIŞTI"

Kızının hasta Yaşlı Hizmetleri ve Hasta Bakım gibi ağır bir bölümde çalıştığını aktaran Çetin, “Kızım, Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Birimi’nde çok ağır bir görevde çalıştı.   Maaşı, yemek ve servis gibi haklar içinde olan 2 bin 600 lira gibi bir maaş alıyordu. Ben de İzmit Belediyesi’nde en ağır, en zor görevlerden birini yaptım. Yeri geldi 24 saat çalıştım. Muhtarların her işine koşturdum. Belediyeden huzur hakları dahil ayda 2 bin 500 lira para aldım. Bunun bir kuruş fazlasını almadım. Sigortamı bile kendi cebimden verdim. Ben, belediyeye para kazanmaya girmedim. Kendi cebimden para harcadım” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(5)
05

Fahri - Nasreddin hoca eşekten düşünce kendisine bakıp gülenlere “yav zaten inecektim “ Demiş. Pişmiş kelle gibi sırıtıyor herif.

Yanıtla . 0Beğen 02 Haziran 07:21
04

Ali - Biz kpss ye girelim güzel puan alalım sonra kocaeli kadro açmasın neden çünkü hep baştakilerin tanıdıkları doldursun kadroyu.başsikele belediyesine bir göz atın yuvacığın tamamı orda.oruçluyum şuan hakkımı haram ediyorum

Yanıtla . 0Beğen 02 Haziran 04:22
03

Conficyus - Yav hehe inandık

Yanıtla . 7Beğen 02 Haziran 02:42
02

Vatandaş - bak sevgili kardeşim,siz eline yetki geçtiğinde herşeyi yapanlardansınız.buradan bu çıkıyor.kurcalanırsa daha kimbilir neler çıkacak.mesela chp meclis üyelerinde bazılarının kızı,gelini vs yakınlarınıda belediyeye aldınız,sesleri çıkmasın diye herhalde.fatma hanım birde bunları ifşa etsede bilsek.sizler gibi meclis üyeliği yapıpta akrabalarını işe almadığı için dargın olanlar var.bu gibi adamların sırtlarına basıp çıktınız o makamlara.sizlere yazıklar olsun.

Yanıtla . 5Beğen 02 Haziran 02:01
01

İzmitli - Bırakın bu işleri ya ibrahim elginle birlikte neler götürdünüz kral gibi yaşadınız

Yanıtla . 3Beğen 02 Haziran 01:23
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