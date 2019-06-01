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Körfez’de bayram tadında panayır

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından ilk defa düzenlenen ‘Bayram Panayırı’ coşkulu başladı.
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Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen Alışveriş Panayırı coşku içinde açıldı. Ağadere Caddesi’nde düzenlenen panayırın açılışına, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,  Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, belediye meclis üyeleri, oda ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ”

Panayır boyunca trafiğe kapatılan Ağadere Caddesi’nin girişinde düzenlenen açılış töreni öncesinde Körfez Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri sonrası ilk olarak söz alan Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, “Ağadere Caddesi’ndeki bu panayır gerçekten bayramı bizlere önceden yaşattı. Ben Ağadere esnafımıza ve Körfez esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk deneyimimiz. Bundan sonraki çalışmalarda daha güzelini yapmaya çalışacağız” dedi.

“İLÇEMİZ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR”

Yahya Öztürk’ün ardından Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk söz aldı. Öztürk,”Yıllardır yapılması planlanan ve bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz olan bir etkinlik. İlçe halkımızın da ilçe esnafımızdan kazanmasını amaçladığımız, özel indirimlerin yer aldığı panayırın açılışına herkes hoş geldi. Başlayan ‘bayram tadında panayır’ etkinliğimiz ilçemizde ilk. Hem esnafımız hem de ilçemiz için önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

SÖĞÜT: KÖRFEZ İÇİN BİR İLK

Son olarak konuşma gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “İlçemizde bu anlamda yaptığımız ilk organizasyon. Bu hep konuşuluyordu. Bayram alışverişini Körfez’de yapalım. Esnaflarımız, odamız ile birlikte göreve gelirken, ‘birlikte yöneteceğiz’ dediğimiz gibi çıktığımız yolda ilk kararımızı birlikte aldık. Esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum. Vatandaşlar olarak esnafımızın bu indirimine karşılık vermemiz lazım. Bizler de bayram alışverişimizi ilçemizden yapmamız lazım” açıklamasında bulundu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen ‘Bayram Tadında Panayır’ etkinliği kapsamında Ağadere Caddesi esnafı yüzde 70’e varan indirimlerle ürünlerini satışa sundu. Trafiğe kapalı olan cadde üzerinde dükkanlar tarafından dışarıya koyulan stantlarda ayrıca sürpriz indirimler de yer aldı. Çocuklar için gösterilerin yer aldığı panayır kapsamında, sürpriz çekilişler gerçekleştirildi.

Bugün 21:52 TSİ - Ekonomi

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