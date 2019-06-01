Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:20 TSİ- Siyaset G: Bugün 22:23 TSİ

CHP İzmit İlçe Başkanı Çakar: Güney kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor

AKP’li Başkan Ali Güney’in yaptığı eleştirilere tepki gösteren CHP’li Başkan Hakan Çakar, “Güney kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor” dedi. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son günlerde gündemde olan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in açıklamalarını eleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "AKP İzmit İlçe Başkanı kendi başarısızlığını örtmek için konuları bilmeden laf olsun diye açıklamalarda bulunuyor" dedi.

GÜNEY ÖZÜR DİLEMELİ

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Çakar, “Son günlerde AKP İzmit ilçe başkanı Ali Güney İzmit Belediyesi Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e bazı eleştirilerde bulunmuş. Kendisine cevap verip prim yapmasını istemezdim. Öncelikle seçimi kaybeden AKP İzmit İlçe Başkanı kendi başarısızlığını örtmek için konuları bilmeden laf olsun diye açıklamalarda bulunuyor. Kendisinin ilk yapması gereken açıklama ‘Zillet’ dediği İzmit halkından özür dilemek olmalı” sözlerini kullandı.

“BU KENT HUZURU HAK EDİYOR"

“Kendisi kavga ederek prim yapmaya çalışıyor fakat bizim İzmit halkına verdiğimiz sözlerimiz var, onları gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diyen Çakar, “Bu kent kavgayı değil, huzuru, kardeşçe hep birlikte yaşamayı hak ediyor. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet 45 günlük İzmit Belediye başkanlığında ifade ettiği gibi ciddi anlamda tasarruf yapmıştır. İzmit halkı gülümsemeyi o kadar çok özlemiş ki 45 günde gördük, halkımızın yüzü gülmeye başladı“ açıklamasında bulundu.

“GÜNEY, KABAHAT ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR”

İzmit’te son 15 yılda olanların ortaya çıkacağını belirten Çakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP ilçe başkanı Ali Güney kabahatler örtmek için belediye başkanımıza karşı saldırmaktadır. Ali Bey biraz daha sabretsin İzmit Belediyesi’nde 15 yılda neler dönmüş, paralar nerelere harcanmış hepsi tek tek açıklanacaktır. O zaman halkımızın içinde nasıl dolaşacaklar merak ediyorum. Bizim sustuğumuzu zannetmesin, kendisine şu sözü hatırlatmak isterim. Susmak kabullenmek değildir, anlayana en iyi cevaptır. Her şey çok güzel olacak!” Ekin EKEN

Bugün 22:20 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Şükrü Karabalık, İSU'ya atandı mask
Şükrü Karabalık, İSU'ya atandı
CHP'li isim etek giydi! mask
CHP'li isim etek giydi!
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu
AKP’nin havuzunda 200 isim oluştu mask
AKP’nin havuzunda 200 isim oluştu
Akar'dan AKP vekillerine "Meclise hoş geldiniz" mask
Akar'dan AKP vekillerine "Meclise hoş geldiniz"
Akar’dan Zeybek’e hodri meydan! mask
Akar’dan Zeybek’e hodri meydan!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"

GALERİ

Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL