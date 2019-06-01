Son günlerde gündemde olan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in açıklamalarını eleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "AKP İzmit İlçe Başkanı kendi başarısızlığını örtmek için konuları bilmeden laf olsun diye açıklamalarda bulunuyor" dedi.

GÜNEY ÖZÜR DİLEMELİ

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Çakar, “Son günlerde AKP İzmit ilçe başkanı Ali Güney İzmit Belediyesi Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e bazı eleştirilerde bulunmuş. Kendisine cevap verip prim yapmasını istemezdim. Öncelikle seçimi kaybeden AKP İzmit İlçe Başkanı kendi başarısızlığını örtmek için konuları bilmeden laf olsun diye açıklamalarda bulunuyor. Kendisinin ilk yapması gereken açıklama ‘Zillet’ dediği İzmit halkından özür dilemek olmalı” sözlerini kullandı.

“BU KENT HUZURU HAK EDİYOR"

“Kendisi kavga ederek prim yapmaya çalışıyor fakat bizim İzmit halkına verdiğimiz sözlerimiz var, onları gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diyen Çakar, “Bu kent kavgayı değil, huzuru, kardeşçe hep birlikte yaşamayı hak ediyor. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet 45 günlük İzmit Belediye başkanlığında ifade ettiği gibi ciddi anlamda tasarruf yapmıştır. İzmit halkı gülümsemeyi o kadar çok özlemiş ki 45 günde gördük, halkımızın yüzü gülmeye başladı“ açıklamasında bulundu.

“GÜNEY, KABAHAT ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR”

İzmit’te son 15 yılda olanların ortaya çıkacağını belirten Çakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP ilçe başkanı Ali Güney kabahatler örtmek için belediye başkanımıza karşı saldırmaktadır. Ali Bey biraz daha sabretsin İzmit Belediyesi’nde 15 yılda neler dönmüş, paralar nerelere harcanmış hepsi tek tek açıklanacaktır. O zaman halkımızın içinde nasıl dolaşacaklar merak ediyorum. Bizim sustuğumuzu zannetmesin, kendisine şu sözü hatırlatmak isterim. Susmak kabullenmek değildir, anlayana en iyi cevaptır. Her şey çok güzel olacak!” Ekin EKEN