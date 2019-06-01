Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamadan bir süre önce, sosyal medya hesabından "AvZamanı" etiketiyle bir kartalın yolculuğunu alan videoyu da paylaşmıştı.