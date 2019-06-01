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Belki de tarihin en kısa teknik direktörlüğünü yaşadı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saatte bitti mask
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir." ifadeleri kullanıldı. İbrahim Üzülmez'in bugün gerçekleştirilen imza töreninden yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.

Bugün 22:32 TSİ AA İstanbul- Spor

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