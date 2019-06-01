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Tüpraş'ta taraflar yeniden görüşecek

Petrol-İş Genel Merkezi, TÜPRAŞ işvereni ile sendika arasında devam eden TİS süreciyle ilgili yaptığı açıklamada görüşmelerden sonuç alınamadığını duyurdu. Açıklamanın sonunda TİS görüşmelerinin 11 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.
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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tüpraş'ın Kocaeli, İzmir Aliağa, Batman, Kırıkkale'de bulunan tesislerinde örgütlü olan Petrol-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir türlü anlaşma sağlanamadı. İşverenin anlaşmaya yanaşmayan tavrı sebebiyle, Tüpraş işçisi pek çok eylem yaparak kararlılığını gösterdi. Toplu iş sözleşmesi yasal süreci içinde masada bitirilmemesi nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’na gitti. Tüpraş işvereninin, işçilerin 40 yıllık kazanılmış haklarını istemesi üzerine işçiler buna direndi. İşçilerin kararlı duruşu üzerine bu kez Tüpraş Genel Müdürlüğü açıklamalar yapmaya başladı.

OLUMLU SONUÇ ALINAMAMIŞTI

TÜPRAŞ yönetimiyle toplu iş sözleşmesini masada imzalamak isteyen Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi, geçtiğimiz gün yine yönetim ile bir araya gelmiş fakat olumlu bir sonuç alınamamıştı. Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'nden süreçle ilgili bilgilendirme amacı taşıyan bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Petrol-İş Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DURUŞUMUZ NET

TÜPRAŞ’ta 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşme süreci boyunca sendikamız Petrol-İş, rafinerilerde örgütlü şubeler ve genel merkeziyle yek vücut olmuş, kazanımlarını korumak adına birlik ve beraberlik içerisinde bir müzakere ve mücadele süreci örmüştür. TÜPRAŞ işçisi, ülkemizin dört bir yanında alın teri döken on binlerce Petrol-İş üyesinin destek ve dayanışmasını arkasında hissetmektedir. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle, sendikamızın TÜPRAŞ toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafından gündeme getirilen 3 yıllık sözleşme süresi, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinleri konusunda görüş ve duruşu son derece nettir.”

KARŞILIKLI TEKLİFLER

Sendikamız, sürecin başından bu yana müzakerede ısrarcı olmuş ve sözleşmenin taraarın iradesi ile masada çözülmesi gerektiği görüşünü ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, TÜPRAŞ’ta sürecin Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) intikal etmesinden sonra, 30 Mayıs 2019 tarihinde tarafların ortak yaklaşımıyla Petrol-İş Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, sendikamızın üç konu ile ilgili görüşleri bir kez daha vurgulanmış ve sözleşmede bu konularla ilgili maddelerin dışındaki hususlarda karşılıklı teklifler sunulmuştur. Toplantıda, TÜPRAŞ sözleşmesini YHK tarafından bağıtlanması durumunda işyerinde iş barışının ortadan kalkma riskinin doğacağının altı çizilmiştir.

11 HAZİRAN'DA

Petrol-İş olarak, TÜPRAŞ’ta iş barışının bozulmasını asla istemiyor ve 40 yıldır oluşmuş sözleşme-müzakere geleneklerimize uygun olarak anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Toplu iş sözleşme görüşmeleri, 11 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıyla sürdürülecektir.”

Bugün 22:40 TSİ - Ekonomi

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