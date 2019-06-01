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Akşener, bayramı İzmit'te geçirecek

İzmitli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın birinci günü İzmit'e gelecek.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramı ailesiyle İstanbul’da karşılayacak. Aynı gün İzmit’te aile büyüklerinin mezarını ziyaret edecek olan Akşener, bayramın ikinci günü partisinin genel merkezindeki, üçüncü günü de İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.  

Bugün 22:42 TSİ - Siyaset

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