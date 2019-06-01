İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramı ailesiyle İstanbul’da karşılayacak. Aynı gün İzmit’te aile büyüklerinin mezarını ziyaret edecek olan Akşener, bayramın ikinci günü partisinin genel merkezindeki, üçüncü günü de İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.
Bugün 22:42 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 22:45 TSİ
Akşener, bayramı İzmit'te geçirecek
İzmitli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın birinci günü İzmit'e gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz