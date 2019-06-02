Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın danışmanı oldu. İzmit Orhan Mahallesinde oturan, kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Orhan, Kocaelispor’da yöneticilik de yapmıştı. Orhan’ın Kocaeli Üniversitesindeki görevine devam edeceği, haftanın iki gününü Balıkesir’de geçireceği öğrenildi. Orhan, seçim döneminde de Yılmaz’ın çalışma ekibi içindeydi.
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KOÜ'lü öğretim üyesi, Büyükşehir'de danışman oldu
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın danışmanı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz