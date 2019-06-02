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KOÜ'lü öğretim üyesi, Büyükşehir'de danışman oldu

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın danışmanı oldu.
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Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın danışmanı oldu. İzmit Orhan Mahallesinde oturan, kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Orhan, Kocaelispor’da yöneticilik de yapmıştı. Orhan’ın Kocaeli Üniversitesindeki görevine devam edeceği, haftanın iki gününü Balıkesir’de geçireceği öğrenildi. Orhan, seçim döneminde de Yılmaz’ın çalışma ekibi içindeydi.

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