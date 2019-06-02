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Eryarsoy AKP’ye küstü mü?

AKP’nin geleneksel iftarına tüm teşkilattan yoğun katılım olurken, gözler İl eski Başkanı Abdullah Eryarsoy’u aradı.
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AKP’nin her yıl organize ettiği iftar programı Uluslararası Fuar Merkezi’nde 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Teşkilatta yer alan isimlerin hemen hemen hepsi iftara katılırken gözler yaklaşık bir ay önce istifa eden İl eski Başkanı Abdullah Eryarsoy’u aradı. AKP’de istifanın ardından yaşanan sıcak dakikalarda Ankara’dan gelen heyet, yeni il başkanı arayışına geçmişti. Bu dönemde Abdullah Eryarsoy’un çalışmalarına devam edeceğini belirten Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, “Başkanımız bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, dava arkadaşımız. Yaptığı hizmetlerden çalışmalardan bugüne kadar gösterdiği performanstan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Eryarsoy, bundan sonra da beraber yol yürüyeceğimiz bir arkadaşımız” demişti. Abdullah Eryarsoy’un iftara katılmaması ‘Eryarsoy AKP’ye küs mü?’ sorusunu akıllara düşürdü. Ekin EKEN

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