Bayram sofrası zamlara yenik düştü

Ağbaba, “Ekonomik kriz geçim şartlarını her geçen gün daha da kötüleştiriyor. Bu durumdan en çok sayısı 7 milyona yaklaşan asgari ücret ile geçinenler etkiliyor. Bayramda asgari ücretli ailelerin sofrası zamlara yenik düştü'' dedi ve şunları kaydetti:

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