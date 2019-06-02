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Bayram sofrası zamlara yenik düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli bir ailenin mayıs ayındaki mutfak masrafının 2 bin 577 liraya yükseldiğini ve geçen yıla kıyasla bu bayram kurulacak sofrada 727 liralık fiyat artışı yaşadığını söyledi.
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Ağbaba, “Ekonomik kriz geçim şartlarını her geçen gün daha da kötüleştiriyor. Bu durumdan en çok sayısı 7 milyona yaklaşan asgari ücret ile geçinenler etkiliyor. Bayramda asgari ücretli ailelerin sofrası zamlara yenik düştü'' dedi ve şunları kaydetti:

KIYMA FİYATI 14 LİRA ARTTI

“Milyonlarca yurttaşın bayram sofrası kurması daha da güçleşti. Son bir yıldır et ürünlerinden süte, sebzeden meyveye ve bakliyata kadar gıda ürünlerinin her biri en az 2 kat zamlandı. Geçen yıl bayram öncesi açlık sınırı yani asgari mutfak harcaması bin 850 lira iken bu yıl aynı dönemde 2 bin 577 lira oldu. Geçen yıldan bugüne bayramda ailelerin kuracağı sofranın asgari maliyeti 727 lira arttı. Son bir yılda tüm gıda ürünlerine fahiş zamlar geldi. Marketlerde “ucuz et” olarak satılan 1 kilo kıymanın fiyatı 26 liradan 40 liraya, 1 kilo kuşbaşının fiyatı ise 31 liradan 42 liraya çıktı. Tarım Bakanlığı'nın ucuz et satışı dışında kıyma fiyatları 39 liradan 42 liraya yükseldi. Dar gelirli ailelerin ucuzluğu nedeniyle öncelikli tercihi olan bütün piliçin kilo fiyatı 7 liradan 15 liraya kadar çıktı. Son bir yılda kuru soğan yüzde 219, patates yüzde 135, ıspanak yüzde 135, domates yüzde 110 zamlandı.”

Kaynak: Sözcü

Bugün 09:38 TSİ - Ekonomi

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