Bayramda ulaşım ÜCRETSİZ!

BAYRAMDA ULAŞIM 3 GÜN BOYUNCA ÜCRETSIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla her yıl olduğu gibi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla vatandaşlar 4 Haziran Salı Bayramın birinci gününden Bayramının sona erdiği 6 Haziran Perşembe gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Ramazan Bayramında belediyeye ait toplu taşıma tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Parka ait Hat 200 İzmit-Kartal Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Öte yandan Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim ekipleri Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ulaşımdaki sorun ve ihtiyaçları için görev başında ola