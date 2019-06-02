Bayramda ulaşım ÜCRETSİZ!

BAYRAMDA ULAŞIM 3 GÜN BOYUNCA ÜCRETSIZ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla her yıl olduğu gibi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla vatandaşlar 4 Haziran Salı Bayramın birinci gününden Bayramının sona erdiği 6 Haziran Perşembe gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Ramazan Bayramında belediyeye ait toplu taşıma tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Ulaşım Parka ait Hat 200 İzmit-Kartal Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.
VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE
Öte yandan Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim ekipleri Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ulaşımdaki sorun ve ihtiyaçları için görev başında ola
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz