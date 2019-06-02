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Bugün 09:48 TSİ- Gündem G: Bugün 09:51 TSİ

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji yetkilileri, daha önceki tahminleri güncelledi. Daha önce yağış beklenmezken, meteoroloji şimdi yarın, pazartesi günü ve bayramın ilk günü gök gürültülü sağanak yağış geçişi tahmini yaptı. Bayramın ikinci günü hava parçalı bulutlu.
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Yer yer beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişleri özellikle yarın sıcaklığı da biraz düşürecek. En yüksek sıcaklık yarın için 26, pazartesi günü 29, bayramın ilk günü 30, bayramın ikinci günü 29 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklıkları 18-20 derece arasında değişecek.

Bugün 09:48 TSİ - Gündem

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