Bugün 09:48 TSİ - Gündem

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji yetkilileri, daha önceki tahminleri güncelledi. Daha önce yağış beklenmezken, meteoroloji şimdi yarın, pazartesi günü ve bayramın ilk günü gök gürültülü sağanak yağış geçişi tahmini yaptı. Bayramın ikinci günü hava parçalı bulutlu.