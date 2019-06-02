Yer yer beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişleri özellikle yarın sıcaklığı da biraz düşürecek. En yüksek sıcaklık yarın için 26, pazartesi günü 29, bayramın ilk günü 30, bayramın ikinci günü 29 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklıkları 18-20 derece arasında değişecek.
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Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji yetkilileri, daha önceki tahminleri güncelledi. Daha önce yağış beklenmezken, meteoroloji şimdi yarın, pazartesi günü ve bayramın ilk günü gök gürültülü sağanak yağış geçişi tahmini yaptı. Bayramın ikinci günü hava parçalı bulutlu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz