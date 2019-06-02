Bayramda parkomatlar ÜCRETSİZ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramında Belde A.Ş.ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.
3 GÜN GEÇERLİ
Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramında vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 04-06 Haziran günlerini kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz