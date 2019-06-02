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Kocaeli'de o ilçede seçim var!

Türkiye’nin farklı yerlerinde bugün yenileme seçimleri yapılıyor.Yüksek Seçim Kurulu’nun çeşitli nedenlerle iptal ettiği ve yenilenmesine karar verdiği seçimler arasında, Dilovası Kayapınar Mahallesi de bulunuyor. Mahalle sakinleri muhtarlık seçimi için sandık başına gidiyor.