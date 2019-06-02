Yüksek Seçim Kurulu’nun çeşitli nedenlerle iptal ettiği ve yenilenmesine karar verdiği seçimler arasında, Dilovası Kayapınar Mahallesi sakinleri de muhtarlık seçimi için bugün sandık başına gidiyor. 31 Mart’ta 7 adayın yarıştığı seçimi kazanan Yüksel Kara’nın geçmiş döneme ait sabıka kaydının çıkması üzerine seçim iptal edilmiş yenileme kararı alınmıştı. 1.953 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçime, gerekli düzeltme kararını çıkarttığını söyleyen Yüksel Kara yeniden katılacağını açıklamıştı.
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Kocaeli'de o ilçede seçim var!
Türkiye’nin farklı yerlerinde bugün yenileme seçimleri yapılıyor.Yüksek Seçim Kurulu’nun çeşitli nedenlerle iptal ettiği ve yenilenmesine karar verdiği seçimler arasında, Dilovası Kayapınar Mahallesi de bulunuyor. Mahalle sakinleri muhtarlık seçimi için sandık başına gidiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz