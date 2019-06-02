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İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı

İzmitte binlerce kişi sahuru birlikte yapmanın heyecanını yaşadı.
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İzmit Belediyesi tarafından çarşı merkezde düzenlenen organizasyonda binlerce kişi aynı sofra etrafında toplandılar. Kundakta bebeği ile birlikte gelenlerin bile yer aldığı sahur etkinliğinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar İYİ Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de vatandaşların coşkusuna ortak oldular.

BAYRAMI BİRLİKTE KARŞILAYALIM

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Hürriyet sahur buluşmasında yaptığı konuşmada Ramazanın artık sonuna geldik. Allah nice Ramazanları tekrar bizleri kavuştursun. Rabbim tuttuğunuz oruçları ettiğiniz duaları  kabul eylesin. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle çoluğunuzla çocuğunuzla güzel bayramlar geçiriniz. Allah daha nice bayramları nasip etsin. Biz bugün iftar yapmak yerine sahur sofrası kuralım istedik. Özellikle bayramı birlikte karşılayalım dedik. Bizler sizlerle birlikteyiz. Bundan hem esnafımız faydalansın esnafımız açan suyu olsun hem kentimiz hareketlensin istedik.

SOFRALARIMIZ İNSANLARIMIZLA GÜZEL

Bu sofralar sizin gibi güzel insanlar olunca daha güzel. Bu sokaklar insan olunca İzmitliler olunca çoluk çocuk hangi görüşte olursa olsun hangi ideolojide olursa olsun İzmitte yaşayan İzmitliler olarak biz olabiliyorsak çok daha güzeldir. Beraber olabiliyorsak bu sokaklarda kol kola dolaşabiliyorsak işte bu hepimiz için kıymetli bir şey. Bütün halkımıza çağrı yaparak gelin soframızı birlikte paylaşalım dostluğumuzu kardeşliğimizi insanlarımızı değerlerimizi hep birlikte paylaşalım birlikte gülelim istedik.

HEP BİRLİKTE GÜLELİM

Bu kent hep birlikte gülsün. Dertlerimiz sıkıntılarımız çok. Ama mübarek Ramazan ayında bile  birbirimizle hoş bir sohbet edebiliyorsak birbirimizin gözünün içine bakarak güzel duygularımızı güzel niyetlerimizi paylaşabiliyorsak insanca birbirimize dokunabiliyorsak işte bizi biz yapan İzmiti İzmit yapan en kıymetli şeydir bu. Davetimize katılıp birlikte olduğumuz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar bayramınızı tebrik ederim. Rabbim nice bayramlar nasip etin şeklinde konuştu.

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

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