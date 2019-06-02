Tosuncuk - 3 donem kocaeli cekti birazda sakarya ceksin. Dikkat edin kimse artik yanina gitmiyor yavas yavas daha da yalnjzlasacak herkes kaciyor ondan sapkasini one koysun neden insanlar benden kaciyor diye dusunsun bu daha cicim aylari 2 seneye goruruz