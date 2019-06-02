Sakarya’nın yerel gazetelerinden Medyabar.com, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne danışman olacağını duyurdu.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
“Komşumuz Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine danışman olacak. Alınan bilgilere göre büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce, 31 Mart seçimlerinde 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile danışmanlık konusunda görüşme yaptı. Karaosmanoğlu’nun bu teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde de resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.”
Karaosmanoğlu'nun teklifi kabul edip, etmediği henüz netleşmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(7 )
Mehmet - Harikasınız...boş yok emeklilik yok.saltanat devam..harun ve karunuda götür..
Erol Demirbek - herhalde belediye nasıl en çok borçlandırılır? ve öylece bırakılır konusunda danışacaklardır . ortaya çıkar gerçek şu dur ki, liyakat değil hemşehrilik sırdaşlık yandaşlık önemli imiş.
Confiçyüs - Ayıptır,günahdır,hüsrandır yetter,yetmeli artık.....
nasıl bilirdiniz sorusu sorulduğunda sonradan yolu,malı,serveti,şöhreti değişenlerden bilirdik Değil;
İyi insandı,Adaletli,ahlaklı,namuslu olup,etrafını da bu hasletlerle görüp,idare ederdi mi.
İki şık....
inşallah ikincisidir..
Tosuncuk - 3 donem kocaeli cekti birazda sakarya ceksin. Dikkat edin kimse artik yanina gitmiyor yavas yavas daha da yalnjzlasacak herkes kaciyor ondan sapkasini one koysun neden insanlar benden kaciyor diye dusunsun bu daha cicim aylari 2 seneye goruruz
Ozerseda - Bi gidemedi bi olmadı be ille bi yere bisey olacak
Kibarcik - pes be koca sakaryada danısman soyu kesıldı spor danısmanı başkandanışmanı ne dıyelım allah bılır sakarya nasıl heee der onlara sormak lazım veselam
Cafer Güneş - Düşün artık şu milletin yakasından.
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