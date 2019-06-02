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Karaosmanoğlu danışman olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne danışman olacak…
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Sakarya’nın yerel gazetelerinden Medyabar.com, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne danışman olacağını duyurdu.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Komşumuz Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine danışman olacak. Alınan bilgilere göre büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce, 31 Mart seçimlerinde 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile danışmanlık konusunda görüşme yaptı. Karaosmanoğlu’nun bu teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde de resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.”

Karaosmanoğlu'nun teklifi kabul edip, etmediği henüz netleşmedi.

Bugün 10:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Bülent Ekinci

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Yorumlar

(7)
07

Mehmet - Harikasınız...boş yok emeklilik yok.saltanat devam..harun ve karunuda götür..

Yanıtla . 0Beğen 02 Haziran 13:48
06

Erol Demirbek - herhalde belediye nasıl en çok borçlandırılır? ve öylece bırakılır konusunda danışacaklardır . ortaya çıkar gerçek şu dur ki, liyakat değil hemşehrilik sırdaşlık yandaşlık önemli imiş.

Yanıtla . 1Beğen 02 Haziran 13:36
05

Confiçyüs - Ayıptır,günahdır,hüsrandır yetter,yetmeli artık.....

nasıl bilirdiniz sorusu sorulduğunda sonradan yolu,malı,serveti,şöhreti değişenlerden bilirdik Değil;

İyi insandı,Adaletli,ahlaklı,namuslu olup,etrafını da bu hasletlerle görüp,idare ederdi mi.

İki şık....

inşallah ikincisidir..

Yanıtla . 1Beğen 02 Haziran 12:52
04

Tosuncuk - 3 donem kocaeli cekti birazda sakarya ceksin. Dikkat edin kimse artik yanina gitmiyor yavas yavas daha da yalnjzlasacak herkes kaciyor ondan sapkasini one koysun neden insanlar benden kaciyor diye dusunsun bu daha cicim aylari 2 seneye goruruz

Yanıtla . 2Beğen 02 Haziran 12:17
03

Ozerseda - Bi gidemedi bi olmadı be ille bi yere bisey olacak

Yanıtla . 3Beğen 02 Haziran 11:38
02

Kibarcik - pes be koca sakaryada danısman soyu kesıldı spor danısmanı başkandanışmanı ne dıyelım allah bılır sakarya nasıl heee der onlara sormak lazım veselam

Yanıtla . 4Beğen 02 Haziran 11:16
01

Cafer Güneş - Düşün artık şu milletin yakasından.

Yanıtla . 5Beğen 02 Haziran 10:53
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