Haziran ayında burçları neler bekliyor?

Merhaba herkese;

Bu ay İkizler ve Yay burçları arasında Yeni Ay ve Dolunay’lar meydana gelecek, akabinde Merkür ve Venüs'ün burç değişimleri derken oldukça hareketli bir yaz ayına giriş yapıyoruz. Bakalım bu gökyüzü gündeminde burçları neler bekliyor?

Koç: Yakın çevrenizle daha sıcak ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilecek, fikir alışverişleri oldukça ön plana çıkacak. Yakın çevrenizde ne olup bittiğini daha çok merak eder bir hale gelebileceksiniz. Kardeşlerinizin yaşamına ilişkin güzel gelişmelerde meydana gelebilir. Sorumluluklarınız artmaya başlıyor! Geleceğe yönelik hedefler iyi belirlenmeli ve bunlarla ilgili adımlar atılmalıdır.

Boğa: Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Yakın çevreniz ile aktif iletişimde olmak yerine daha pasif iletişim içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle geçmişe nostaljik konuşmalar, sohbetler içine girebilirsiniz.

İkizler: Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar! Hayata bakış açınızı, ufkunuzu çok genişletecek eski düşünce kalıplarınızı kırmanıza yardımcı olacak durumlarda meydana gelebilir.

Yengeç: İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz.

Aslan: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir.

Başak: İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir.

Terazi: Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir.

Akrep: Maddi olarak daha güçlenmeye başlayacak ve daha rahat para kazanmaya başlayabileceksiniz. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. İş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır.

Yay: Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Finansal bir krizi çözebilmek için hatırı sayılır kişilerden güzel destekler alabilirsiniz.

Oğlak: Hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Kova: Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz.

Balık: İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz.