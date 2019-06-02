Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:31 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:40 TSİ

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre, Cemil Tamaç'ın kullandığı 41 P 4676 plakalı servis minibüsü, Anadolu Otoyolu kuzey yan yol Güzeller Sanayi girişi kavşağında kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cemil Tamaç ile minibüsteki işçiler Zeliha Akbulut, Badegül Bora, Muhammet Tekcan, Müslüm Çalışır, Anıl Demircan, Tunca İrem, Yaşar Gülben ve Burhan Ünsal çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Bugün 11:31 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi mask
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti mask
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti
Çukurca kırsalında çatışma: 2 şehit, 2 yaralı mask
Çukurca kırsalında çatışma: 2 şehit, 2 yaralı
GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi mask
GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi
Mualla Hakyemezoğlu vefat etti mask
Mualla Hakyemezoğlu vefat etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL