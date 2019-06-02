Karatepe Bocce'de çifte şampiyon

Küçük kız ve erkeklerde kupaya uzanan takım ayakta alkışlandı. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu arkasındaki özel alanda yapılan Kocaeli küçük kız ve erkeler Bocce Şampiyonası’nda Kartepe temsilcisi Karatepe, başarı sağladı. Kızlarda 10, erkeklerde ise 9 takım mücadele etti. Müsabakalardan sonra ödül töreni gerçekleştirildi.