Küçük kız ve erkeklerde kupaya uzanan takım ayakta alkışlandı. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu arkasındaki özel alanda yapılan Kocaeli küçük kız ve erkeler Bocce Şampiyonası’nda Kartepe temsilcisi Karatepe, başarı sağladı. Kızlarda 10, erkeklerde ise 9 takım mücadele etti. Müsabakalardan sonra ödül töreni gerçekleştirildi.
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Karatepe Bocce'de çifte şampiyon
Kartepe temsilcisi Karatepe Ortaokulu, küçük kız ve erkek Bocce’de, çifte şampiyonluğunu ilan etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz